De evenementenzender Roparunradio is dit weekeinde via FM, DAB+ en Internet te horen om de verrichtingen in de Roparun te volgen.

Roparun

Van 18 tot en met 20 mei vindt de 33e editie van de Roparun plaats. Duizenden mensen nemen deel aan de non-stop estafetteloop via twee routers om geld in te zamelen. Met dit geld probeert Stichting Roparun het leven van mensen met kanker waar mogelijk draaglijker te maken. Het geld dat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt door het bestuur van Stichting Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”

Radiozender

Roparunradio doet live verslag van het evenement en is tot maandag 20 mei, 20.00 uur te beluisteren. Verslaggevers van de radiozender zijn op pad om dag en nacht verslag te doen van de Roparun. “In de studio ontvangen we gasten van goede doelen en we brengen ieder half uur het laatste Roparun-nieuws. Op vrijdagavond trapt Roparunradio af met een liveshow vanaf het Franse startterrein, gevolgd door de Roparun50: de 50 leukste en mooiste liedjes samengesteld door Roparun-teams. Op maandag verplaatst Roparunradio de gehele studio naar de finishlijn op de Coolsingel“, aldus de organisatie op haar website.

De radiozender is te beluisteren via diverse FM-frequenties, DAB+ (kanaal 7D) en Internet. Meer informatie vind je hier.