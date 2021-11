Regionale tv-zender RTV Drenthe gaat het tv-nieuwsprogramma Drenthe Nu ondertitelen. Daarvoor krijgt de omroep een eenmalige subsidie van 50.000 euro van de provincie. Dit bericht de regionale omroep op haar website.

Adviesraad Toegankelijk Drenthe

De Adviesraad Toegankelijk Drenthe heeft zich hard gemaakt voor de ondertiteling, omdat het tv-nieuws voor mensen die slechthorend of doof zijn op dit moment slecht te volgen is.

“Heel blij”

“We zijn heel blij met deze subsidie, want we willen zo veel mogelijk Drenten bereiken en daar gaat deze subsidie aan bijdragen”, reageert RTV Drenthe-directeur/hoofdredacteur Dink Binnendijk. “Met deze mogelijkheid kunnen we deze groep optimaal bedienen en daarmee geven we nog beter invulling aan onze publieke taak.”

Zo snel mogelijk

De omroep begint zo snel mogelijk met het dagelijks ondertitelen van de nieuwsuitzendingen. Met het bedrag van 50.000 euro kan de omroep tot de Statenverkiezingen in 2023 het televisieprogramma ondertitelen.