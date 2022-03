De regionale publieke omroepen nemen vanaf nu deel aan de NLO Streaming Audio Standaard. De publicatie van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO) brengt de online live beluistering van radiozenders en themazenders in Nederland in kaart.

Marktstandaard

De NLO Streaming Audio Standaard heeft tot doel om een marktstandaard neer te zetten die op basis van een transparante aanpak vergelijkbare cijfers levert die door marktpartijen kunnen worden gebruikt. De resultaten worden gepubliceerd in de vorm van maandelijkse toplijsten die het gemiddelde van een week weergeven.

Publiek steeds vaker online

Jan Müller, directeur-bestuurder van de Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO): “De regionale omroepen zetten steeds meer in op online. Ons publiek gebruikt steeds vaker web en app voor onze verhalen. Door te swipen of een audiostream te starten weten ze gelijk wat er speelt in hun directe omgeving. Uit onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction blijkt dat de regionale omroep gemiddeld tweederde van alle 18-44 jarigen online bereikt. De NLO Streaming Auido Standaard helpt ons aan inzichten om hen nog beter te bereiken.”

Digitale versnelling

Deelname aan de NLO Streaming Audio Standaard is logische stap in de digitale versnelling door de regionale omroep. Müller: “Door met alle regionale omroepen deel te nemen aan NLO Streaming Audio Standaard krijgen we een scherp beeld van ons gezamenlijk online luisterpubliek. Uit de rapportage van januari 2022 blijkt bijvoorbeeld dat de regionale omroep wekelijks gemiddeld ruim 650.000 streamstarts heeft en dat de gemiddelde afspeelduur van deze sessie 100 minuten is.”