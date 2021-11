De dertien regionale publieke omroepen gaan flink investeren in de online nieuwsvoorziening. Dit bericht de Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO).

“Digitaal relevant zijn en blijven”

Binnen een constant veranderend medialandschap dienen de regionale publieke omroepen ook digitaal relevant te zijn en blijven. Om dat te bereiken gaan de regionale omroepen gezamenlijk digitaal innoveren. Met als doel doorgroeien in bereik en het publiek beter bedienen met betrouwbare en onafhankelijke nieuwsvoorziening in tijden van fake news, desinformatie en internetbubbels. Projectmanager Digitale Innovatie Mischa van den Berg, afkomstig van RTV Noord, zal deze essentiële ontwikkeling de komende jaren vanuit journalistiek perspectief en gericht op het publiek gaan aansturen.

In afstemming met partners en ons publiek

Matthijs Nieuwenhuis van Bureau Regio: “Dit vernieuwingstraject gaan we in samenspraak met onze partners, zoals de NOS, ontwikkelen. Maar we betrekken ook ons publiek bij de aanstaande vernieuwing. Om hen beter te bedienen zijn twee ontwikkelingen van belang: nog betere onderlinge samenwerking en continue publieksonderzoek waarop we onze online keuzes kunnen baseren.”

Publiek staat centraal

De nieuwe projectmanager Mischa van den Berg benadrukt dat de intensievere samenwerking tussen de omroepen belangrijk is. “We hebben een belangrijke publieke taak en we zien enorme maatschappelijke veranderingen terwijl ook het digitale landschap voortdurend verandert. Het is daarom cruciaal dat we weten waar ons publiek zich bevindt en hoe wij hen het beste kunnen bedienen. Dit is een prachtige en belangrijke uitdaging, waar ik met veel energie en plezier mijn schouders onder ga zetten.”