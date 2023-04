Alle dertien regionale publieke omroepen zijn op maandag 20 maart overgestapt op cookieloos adverteren op de websites en apps.

De stap naar cookieloos betekent dat er geen gebruik meer gemaakt wordt van zogenaamde ’third party cookies’. Zo hoeven er geen persoonlijke gegevens meer gedeeld te worden bij het vertonen van advertenties.

“Privacy hoog in vaandel”

“Bij de regionale publieke omroepen staat privacy hoog in het vaandel. Daarom is de stap naar contextueel adverteren van grote waarde“, aldus George Wesseling, Sales & Marketing manager van RTV Drenthe. “Met deze nieuwe methode van online adverteren trekken we een duidelijke grens om de privacy van ons publiek te waarborgen.”

Nieuwe vormen van targeting

Op de websites en apps van de dertien regionale publieke omroepen wordt nu gebruik gemaakt van adverteren op basis van context, locatie, interesses en behoeftes. Advertenties passen bij het nieuwsbericht, verhaal of video op de pagina of op de gehele website of app. Daarnaast biedt deze methode op basis van context adverteerders de mogelijkheid om nog gerichter de juiste doelgroep te bereiken. Dit alles zonder dat persoonlijke gegevens van het publiek worden verzameld of gedeeld.