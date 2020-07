Regionale radiozenders in de Randstad krijgen betere DAB+-dekking

De ontvangst van de publieke en commerciële regionale radiozenders via DAB+ in de Randstad wordt verbeterd. Dit heeft de Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) aangegeven.

Netwerk

De publieke- en commerciële radiozenders in de Randstad maken gezamenlijk gebruik van een digitaal ethernetwerk dat uitzendt op kanaal 8A. In tegenstelling tot andere regio’s in de rest van Nederland worden er voor dit netwerk in het dichtstbevolkte gebied van Nederland slechts drie steunzenders ingezet met een beperkt vermogen: Rotterdam, Amsterdam en Lopik. Vooral in de regio Den Haag en grote delen van het Groene Hart houdt de ontvangst van het netwerk te wensen over.

Publieke regionale omroep Radio West heeft zelfs extra DAB+-capaciteit ingehuurd bij de commerciële aanbieder MTVNL. Deze aanbieder heeft wel een steunzender in Den Haag.

Uitbreiding

Stichting RPO, de overkoepelende organisatie van publieke regionale omroepen in Nederland, geeft aan dat voor het aanstaande najaar de ontvangst van de regionale radiozenders in de Randstad eindelijk wordt verbeterd. Het is nog niet duidelijk hoe de netwerkverbetering er uit komt te zien maar de verwachting is dat bestaande opstelpunten zullen worden voorzien van meer uitzendvermogen en dat er er extra steunzenders worden ingezet.

Week van de Digitale Radio

De Stichting RPO doet de aankondiging van de verbetering van het DAB+-netwerk in de Randstad tijdens de “De Week van de Digitale Radio”. Online, op televisie en op radio wordt DAB+ als het nieuwe geluid van radio gepromoot. Ook diverse publieke regionale radiozenders besteden deze week aandacht aan digitale radio. Middels prijsvragen kunnen luisteraars DAB+-radio’s winnen.