De online radiozender Rivierenland Radio is nu in delen van Zuid-Nederland te beluisteren via de digitale ether (DAB+).

DAB+

De radiozender zendt de regio Eindhoven uit via kanaal 7B op DAB+, en in Landerd, Oss, Uden en Veghel op kanaal 6A. Rivierenland Radio zendt overdag voornamelijk mainstream muziek uit afgewisseld met Het Radionieuws op hele en halve uren, en informatie blokjes. De radiozender maakt voor haar uitzendingen via de digitale ether gebruik van lokale vergunningen voor digitale radio.

Muziek

“Rivierenland Radio zendt een mix uit van muziek vanaf de ’70-jaren tot en met de hedendaagse hits met ’s avonds doelgroepenprogramma’s. Elke vrijdagmiddag is de Flitsende 50 te beluisteren. Deze hitparade wordt door de luisteraars samengesteld door wekelijks hun favoriete top 5 in te vullen” , aldus de radiozender.

De radiozender is nog op zoek naar financiële middelen om het bereik via DAB+ verder uit te breiden. Luisteren via Internet kan wereldwijd via de website van de radiozender.