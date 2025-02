Zenderexploitant Radio Netwerk Nederland (RNN) heeft vandaag het lokale DAB+-netwerk in de regio Eindhoven geoptimaliseerd.

Nieuwe zendinstallatie

Het netwerk dat uitzendt op kanaal 5A is per vandaag beter te ontvangen in en om de stad Eindhoven. De samenwerkende omroepen in Eindhoven zijn ingegaan op het aanbod van Radio Netwerk Nederland (RNN) om gebruik te maken van een demo-installatie op DAB+. De omroepen kunnen deze installatie tot het einde van het jaar gebruiken om de voordelen van de RNN-infrastructuur te ervaren.

“Volledig ontzorgd”

“Dankzij deze samenwerking worden de omroepen volledig ontzorgd op het gebied van het beheer van de zenderinstallatie en de multiplexer“, aldus zenderexploitant RNN in een persbericht. De nieuwe opstelplaats van de zender biedt een betere dekking in het gehele verzorgingsgebied. Voorheen werd gebruik gemaakt van twee zendlocaties met een lager vermogen.

Radiozenders

Via het lokale DAB+-netwerk in de regio Eindhoven zenden de radiozenders Studio040, Glow FM, Radio4Brainport en Rivierenland uit.