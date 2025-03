Per vandaag heeft zenderexploitant Radio Netwerk Nederland (RNN) de exploitatie van het DAB+-netwerk voor de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen overgenomen.

Exploitatie

Top op heden werd de exploitatie van dit netwerk uitgevoerd door de Stichting Coördinatie Digitale Radio Stedendriehoek, een samenwerkingsverband van de diverse omroepen op dit allotment. Per vandaag heeft Radio Netwerk Nederland de exploitatie in handen. Er wordt per heden uitgezonden met een steunzender in Apeldoorn op kanaal 10B. “De komende dagen optimaliseren we het netwerk verder door een tweede zender in Deventer in gebruik te nemen”, aldus de exploitant.

Aanbod

Via het dit netwerk (Allotment 31) zijn de radiozenders Samen1 (Apeldoorn), Berkelstroom FM (Zutphen eo), Voorstveluwezoom (Brummen en Voorst), Salland1 (Deventer) en Koekstad Radio te horen. Vorige week heeft RNN ook al de exploitatie van het netwerk in de regio Zwolle overgenomen.