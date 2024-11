Bij aanbieder KPN is RTL Crime in de maand november te zien in het digitale basispakket. Bij aanbieder Odido staat de Duitse zender RTL Television in de digitale etalage als zender van de maand.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

RTL Crime

Bij aanbieder KPN is RTL Crime de zender van de maand en te zien voor alle abonnees met digitale televisie op kanaal 42. “Op RTL Crime zie je de hele dag misdaadprogramma’s en -series uit zowel binnen- als buitenland. Denk bijvoorbeeld aan all-time favorite Baantjer, met de Cock met C-O-C-K. Maar ook Amerikaanse klassiekers als CSI: New York zie je bij RTL Crime, of Law & Order bijvoorbeeld. Echt van die series waar je de hele avond naar kunt kijken“, aldus KPN

RTL Television

Bij aanbieder Odido is de Duitse commerciële televisiezender RTL Television te zien in het digitale basispakket op kanaal 18. De zender maakt normaal onderdeel uit van het aanvullende televisiepakket Internationaal.