RTL Telekids komt met Nationale Opblijfavond op oudejaarsavond

Voor alweer de zevende keer op rij houdt RTL Telekids 24/7 kinderen moeiteloos wakker op oudejaarsavond met ‘De Nationale Opblijfavond’. De televisiezender is voor de gelegenheid ook te zien in het basispakket van diverse digitale televisie-aanbieders. RTL Telekids 24/7 is een digitaal themakanaal van RTL Nederland gericht op kinderen.

Vajèn van den Bosch

Vajèn van den Bosch heeft dit jaar haar eigen Oudejaarsavond pyjamaparty georganiseerd op RTL Telekids, waardoor het voor de jongste kijkers wel erg makkelijk wordt om wakker te blijven op 31 december. Tijdens ‘De Nationale Opblijfavond’ gaat Vajèn tussen 19.00 uur en 00.00 uur elk halfuur een spel spelen met bekende gasten. Ze daagt onder anderen zangduo Mylene en Rosanne, Brugklas-acteur Daan Kruysifix, TikTok-fenomeen Sara Dol, girlband REMIX, presentatrice Pauline Luth, Spangas-acteur Tobias Oelerik en zangeres Julia van Bergen uit voor grappige, leuke en verrassende spelletjes, die ook gemakkelijk door de kinderen thuis uit te voeren zijn.

Kijken

Het digitale kanaal van RTL is gratis te zien bij KPN iTV, Telfort, XS4All, Glashart, Ziggo, Tele2, Kabel Noord, Solcon, Delta Zeeland en Online.nl.

Caiway

Bij Caiway is de Nationale Opblijfavond te zien via het etalagekanaal. Bij CanalDigitaal is de Nationale Opblijfavond te ontvangen via het basispakket door abonnees die hun interactieve box hebben aangesloten.

Ziggo

Ziggo zet RTL Telekids 24/7 (kanaal 312) open voor al haar televisie-abonnees met een digitale ontvanger.