RTV Amstelveen en NH Nieuws komen met nieuwsplatform Amstelnieuws

De redacties van de regionale omroep NH Nieuws en de lokale omroep RTV Amstelveen slaan de handen ineen en vormen het nieuwsplatform Amstelnieuws. Dit moet leiden tot meer nieuws- en achtergrondverhalen uit Amstelveen en omgeving aldus het persbericht.

Krachten bundelen

NH Nieuws is blij met de samenwerking. “RTVA is een mooie en ambitieuze omroep, die diep geworteld is in de samenleving. Daar hebben we veel respect voor”, aldus Hoofd NH Nieuws Jacky de Vries. “Door de krachten te bundelen kunnen we samen nog meer en mooiere verhalen maken.”

Gemeenschappelijke redacties

NH Nieuws heeft sinds enkele jaren een samenwerkingsverband met ruim veertig lokale partners. Met sommigen worden gemeenschappelijke redacties gevormd. Dat gebeurde eerder al in West-Friesland en in ‘t Gooi. Vanaf januari dus ook in Amstelveen. “Lokaal en regionaal worden beiden gevoed met gemeenschapsgeld, daardoor moeten we elkaar niet beconcurreren, maar binnen de wettelijke mogelijkheden van elkaars kracht gebruik maken.”

Pilot

De samenwerking met RTVA is deze week gestart met een pilot, die moet leiden tot een definitieve constructie vanaf september.