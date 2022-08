De lokale omroep RTV Dordrecht is een podcast gestart over de voetbalclub FC Dordrecht: de FC Dordtcast.De podcast is het resultaat van een samenwerking tussen de lokale omroep en supporters van FC Dordrecht.

Elke maand

Radiopresentator Ben Corino en sportjournalist Corrado Francke nemen met supporters en clubvolgers iedere maand de gebeurtenissen bij FC Dordrecht onder de loep bij de de FC Dordtcast. Of dat nu op het veld is, in de businessclub of op de tribune: de makers laten alle actualiteiten de revue passeren.

Dordt op Dinsdag

Ben en Corrado nemen met de FC Dordtcast de taken over van de podcast ‘Dordt op Dinsdag’ van Sjoerd Keizer, Philip van Es, Sjoerd de Vos en Dave Datema. Na twee seizoenen geven zij het stokje door. De Vos is in de nieuwe podcast nog wel regelmatig te horen in de rubriek ‘De Journalistieke Blik’.

De podcast kan je hier beluisteren: