RTV Utrecht wil via Nieuwsplein33 lokale omroep Amersfoort worden

Regionale omroep RTV Utrecht wil met Nieuwsplein33 een gooi doen naar de licentie voor de lokale omroep van Amersfoort en Leusden. De regionale omroep werkt met Nieuwsplein33 samen met uitgever BDUmedia, journalistiek platform Stadsbron en Bibliotheek Eemland.

Website is al live

De website van Nieuwsplein33 is al live. “We spreken bewust niet meer van een lokale omroep“, zegt woordvoerder Gerard Schuiteman, zakelijk directeur van RTV Utrecht. Geen traditionele radio en televisie dus. “Maar wel journalistieke verhalen in de vorm van geschreven tekst, video, podcast en debat“, aldus Schuiteman. De producties zullen worden verspreid via verschillende digitale kanalen zoals een app, de website, maar ook de social media zullen veelvuldig worden ingezet.

1 oktober

De initiatiefnemers hebben de ambities eind vorige week kenbaar gemaakt bij het Commissariaat voor de Media. Ook de gemeenten zijn inmiddels op de hoogte van de plannen. De nieuwe concessie wordt met ingang van 1 oktober verleend.

Bingo FM

RTV Utrecht is in het verleden via Bingo FM ook betrokken geweest in de lokale media van Amersfoort en Leusden. Momenteel is EVA de lokale omroep van de gemeenten Amersfoort en Leusden.

Meer informatie via: https://nieuwsplein33.nl/