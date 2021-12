Van 26 november tot en met 26 december bereikte Sky Radio muziekstation 6,1 miljoen luisteraars. De radiozender was de afgelopen periode omgetoverd tot The Christmas Station.

Kerstperiode

Op kerstavond, eerste kerstdag en tweede kerstdag luisterden 3,5 miljoen Nederlanders naar Sky Radio. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door RadioCall, in opdracht van Sky Radio. Ook online bleek het station populair. Op 24 december werd het huidige record verbroken en was het aantal streamluisteraars maar liefst 270.620. In totaal steeg het aantal streamluisteraars ten opzichte van vorig jaar met 15%.

“Topsport”

Uunco Cerfontaine, Radio Director Sky Radio: “Het is echt topsport voor ons Sky-team om alles in de drukke kerstmaand vlekkeloos te laten verlopen. De kickoff met ABBA, het exclusieve interview van Sky Santa met Ed Sheeran, de grote Disney Actie, de Xmas Top 50 en natuurlijk 24 uur per dag non-stop kersthits programmeren. Dat we hiermee ruim 6 miljoen luisteraars een plezier hebben gedaan, is echt fantastisch. Nog 11 maanden geduld en dan starten we weer als The Christmas Station. Ik heb er alweer zin in.”