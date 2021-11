Sinds vrijdag is Sky Radio weer omgetoverd tot Sky Radio The Christmas Station. De lancering werd gedaan door ABBA-zanger Björn Ulvaeus.

Zweden

Via een digitale verbinding stond de zanger vanuit Zweden in contact met de Sky Radio Kerstman die namens hem de allereerste kerstknaller de ether in slingerde. Daarmee is het non-stop muziekstation officieel omgedoopt tot The Christmas Station en kunnen kerstfans weer de hele kerstperiode genieten van non-stop kersthits.

Bijzonder

Uunco Cerfontaine, Radio Director van de radiozender: “Elk jaar wordt Sky Radio The Christmas Station geopend door een hele bijzondere gast. Dat we Björn aan dit lijstje mogen toevoegen is een enorme eer, ABBA is tenslotte een fenomeen. Het is geweldig dat we ook weer kunnen genieten van nieuwe ABBA-hits, met als kers op de taart het nummer ‘Little Things’. Dat nummer zorgt voor het ultieme kerstgevoel en zal dit jaar uiteraard niet te missen zijn bij The Christmas Station, dé kerstzender van Nederland.”

OG3NE

De radiozender en OG3NE zijn een bijzondere samenwerking aangegaan voor dit kerstseizoen. Lisa, Amy en Shelley hebben kerstjingles voor The Christmas Station ingezongen. Eén daarvan hebben ze samen met het Engelse productieteam uitgewerkt tot een speciale Sky kerstsingle ‘Coming Home With Santa’. De audio is gemixt in de wereldberoemde Abbey Road Studio’s in Londen.

DAB+

Op DAB+ zijn de uitzendingen van Sky Radio XMAS als aparte themazender weer stopgezet. Op dit kanaal is weer Sky Radio Hits te horen. De speciale kerstzender is nog wel te beluisteren via Internet.

Video: