Samenwerking lokale omroepen, regionale omroepen en NOS van start

Op maandag 3 mei gaat de eerste groep van 40 extra journalisten aan de slag bij de lokale en regionale omroepen verspreid over het land. En op 1 juni komen daar nog eens ruim 20 bij. Dit bericht Stichting RPO, de overkoepelende organisatie van regionale omroepen, op haar website.

Impuls

Het initiatief heeft als doel om de lokale journalistiek te versterken en een kwaliteitsimpuls te geven. Demissionair minister Slob van OC&W stelde daarvoor eerder dit jaar 4,5 miljoen euro beschikbaar. In dit project, Versterking Lokale journalistiek door Samenwerking, werken nu voor het eerst alle drie de lagen van het publieke bestel samen: de lokale, de regionale omroepen en de NOS.

44 lokale omroepen

De extra journalisten worden tijdelijk bij in totaal 44 lokale omroepen gestationeerd en gaan in samenwerking met de bijbehorende regionale omroep verslag doen van lokale maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. De regionale en lokale omroepen hebben gezamenlijk geïnventariseerd waar de journalisten geplaatst worden en wat hun specifieke opdracht is. Dat kan zijn het versterken van de basisnieuwsvoorziening in een gebied, maar de extra mankracht wordt ook gebruikt om gezamenlijk grotere regionale nieuwsthema’s te volgen. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 belangrijker dan ooit. Ook over de aansturing en begeleiding zijn onderling afspraken gemaakt.

Lokale omroepen

De volgende omroepen doen mee aan het initiatief: AT5, 1Twente, Bie Os, Bollenstreek Omroep, DTV, Easy FM Almere, Go RTV, Haarlem 105, LEO Middelsé, Noordkop Centraal, Omroep Assen, Omroep Delft, Omroep Tilburg, Omroep Venlo, OOG, Open Rotterdam, Radio Lelystad, Regio 8, Regio 90, Regio Noordkop, Regio TV DE Bilt/ Roulette FM, RN7, RTV Arnhem, RTV Dordrecht, RTV Focus Zwolle, RTV Gouwestad, RTV Krimpenerwaard, RTV Lansingerland, Sleutelstad, RTV Maastricht, RTV NOF, RTV Noordoost Twente, RTV Ronde Venen, RTV Stichtse Vecht, RTV1, Schie, Slotstad RTV, Streekomroep de Bevelanden, Studio 040, Weeff, WFM, WOS, Zo34, ZO-NWS, ZuidWest TV / ZuidWest FM.

In dienst van NOS

De nieuwe lokale journalisten zijn formeel in dienst van de NOS en die omroep faciliteert ook de benodigde techniek zoals laptops en MOJO-verslaggeversets. Daarnaast is door de NOS en de NLPO samen een speciaal opleidings- en coachingstraject ontwikkeld voor de geplaatste journalisten. De lokale journalisten gaan voor de lokale en regionale omroep bijdrages leveren voor online, audio en video.