Omroep Zeeland en lokale omroepen in de provincie Zeeland willen gaan samenwerken in een Mediacentrum. Dit bericht Omroep Zeeland op haar website.

Samenwerking

Momenteel vindt er een transitie plaats waarbij lokale omroepen met elkaar moeten gaan samenwerken in zogenaamde streekomroepen. Hierbij wordt het aantal zelfstandige lokale omroepen teruggebracht van 300 naar ongeveer 80. Hierbij zal ook de financiering centraal vanuit het Rijk gaan plaatsvinden naar deze omroepen.

Zeeland

Ook in Zeeland zijn er vormen van samenwerking bij lokale omroepen. In Zeeland loopt op dit moment bijvoorbeeld een succesvolle samenwerking met GO-RTV, WFM96, Streekomroep De Bevelanden, Omroep Zeeland en de NOS. De verhalen die de journalisten maken, worden onderling uitgewisseld. Maar de subsidie voor dit traject stopt op 31 december.

Mediacentrum

De toekomst voor de journalisten bij de lokale en streekomroepen is daardoor erg onzeker. Mede daarom is nu het plan geboren voor een Mediacentrum Zeeland. Omroep Zeeland-directeur Mike Ackermans legt uit dat het Mediacentrum Zeeland niet zozeer een fysiek gebouw is, maar meer een samenwerkingsverband. “Daarbij moet je denken aan het uitlenen van camera’s, de tv-studio beschikbaar stellen voor uitzendingen maar ook aan coaching en workshops“, aldus Ackermans.

Alle lokale en streekomroepen in Zeeland staan achter het plan voor het Mediacentrum Zeeland, maar of het er ook gaat komen is afhankelijk van geld. Daar wordt nu hard voor gelobbyd.