TV Rijnmond brengt nieuws van de lokale omroepen in de regio Zuid-Holland Zuid in het tv-programma ‘Lokaal’. Het tv-programma is elke zaterdagmiddag te zien rond 17.00 uur en wordt daarna elk half uur herhaald.

Lokale omroepen

“Samen met de lokale omroepen OPEN Rotterdam, WOS (Westland), Schie TV (Schiedam) en RTV Dordrecht laat Rijnmond vanaf zaterdag 17:00 uur wekelijks verhalen zien van nóg dichterbij“, aldus de regionale omroep. Iedere week komt ‘Lokaal’ vanaf een andere plek in de regio Zuid-Holland Zuid. Presentator Ruud de Boer laat zich bijpraten door lokale verslaggevers van de genoemde lokale omroepen.

Meer informatie op de website van de regionale omroep Rijnmond en WOS.