Nu de scholen eerder sluiten vanwege de toenemende zorgen over besmettingen, biedt kinderzender NPO Zapp/Zappelin ouders en verzorgers een helpende hand.

Educatieve programma’s

Tijdens de vervroegde kerstvakantie zendt NPO Zapp/Zappelin educatieve programma’s uit op het tv-kanaal. Basisschoolkinderen kunnen vanaf maandag 20 december de hele middag terecht op de zender voor programma’s als TopDoks, Willem Wever en De Proefkeuken

Aanvulling

De programma’s zijn een aanvulling op de bestaande programmering van NPO Zapp en zijn elke schooldag vanaf 14:00 uur te zien. Het educatieve middagblok begint met De Zoo (KRO-NCRV) gevolgd door uitzendingen van Studio Snugger (NTR), Tussen Kop en Staart (EO), Willem Wever (KRO-NCRV), TopDoks (EO) en Freeks Wilde Wereld (VPRO). De middag sluit af met De Proefkeuken (VPRO). In de ochtend blijven de vertrouwde educatieve programma’s voor de kleuters op NPO Zappelin met Sesamstraat (NTR), De Boterhamshow (NTR) en Zin in Zappelin (AVROTROS).

Aanbod

Een overzicht van alle programma’s is te vinden op zapp.nl/leren. Hier is het rijke aanbod van educatieve programma’s gebundeld naar leerjaar, maar zijn er ook handige uitlegvideo’s te vinden over diverse thema’s. Daarnaast kunnen ouders voor video’s van Schooltv thuis terecht op schooltv.nl/thuis. Met deze video’s kunnen kinderen uit de onder- en bovenbouw zelfstandig leren. De video’s zijn ingedeeld op onderwerp, leeftijd of leerjaar.

Kerstprogrammering

Naast educatieve programma’s, biedt NPO Zapp/Zappelin ook ontspanning met het vervroegd uitzenden van kerstprogramma’s. Tijdens Kerstmis is er op beide dagen een kerstspecial van Van Vader naar Moeder (NTR). Het NOS Jeugdjournaal komt traditiegetrouw met het Jaaroverzicht 2021 (NOS) op zondag 26 december (tweede kerstdag). Na de kerstdagen start op maandag 27 december de CupCakeCup (AVROTROS), net als Rudy’s Grote Kerstshow (VPRO).

Op oudejaarsdag knutselt Jill met kinderen in Jill Oud & Nieuw (AVROTROS), glitters gegarandeerd. Voor de kleuters zijn er vanaf maandag 27 december de gloednieuwe programma’s Familie Schok (BNNVARA) en Anansi de Spin (KRO-NCRV), een serie over volksvertellingen die al eeuwenlang van generatie op generatie worden verteld in veel Surinaamse, Caribische en West-Afrikaanse gebieden.

Het complete overzicht van NPO Zapp-programma’s is te zien op zapp.nl/gids.