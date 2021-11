Op zaterdag 20 november is de tv-première van zijn laatste voorstelling ‘Hij wordt vanzelf moe’ van Bert Visscher te zien op SBS6.

Chaotische show

Met deze chaotische show stort Visscher zich volledig in de wereld van zigeunerfamilie Tokko Pepetto. “SBS6 heeft eerder een reeks van negen topcabaretiers een podium gegeven op televisie en brengt hiermee een avond theater bij je thuis“, aldus Talpa in een persbericht. De tv-première ‘Hij wordt vanzelf moe’ is te zien op zaterdag 20 november om 20.30 uur op SBS6. De show is ook terug te zien via Kijk.nl.

Brigitte Kaandorp

Op 13 november om 20.30 uur is de herhaling te zien van cabaretière Brigitte Kaandorp met haar theatershow Eh…een intiem programma op SBS6 zonder al te veel franjes.

Video: