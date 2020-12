Simone FM komt met Vinyl Top 100 op ‘Derde Kerstdag’

Zondag 27 december is de Vinyl Top 100 te beluisteren op de regionale commerciële radiozender Simone FM.

Vinyl

Alle muziek die die dag wordt gedraaid op de radiozender komt vanaf vinyl. “En het gaat daarbij om de allermooiste, tijdloze classics. Een hele dag herinneringen ophalen tijdens deze 3e kerstdag!”, aldus de radiozender. De nummer één in de lijst van vinyl is de band U2 met With or without you. De gehele lijst vind je hier.

Luisteren

Simone FM is in grote delen van Noordoost Nederland te beluisteren via FM, in geheel Noordoost en Oost Nederland via DAB+ en wereldwijd via Internet.

Meer informatie: https://www.simone.nl/