Sky Radio: ‘Last Christmas’ favoriete kersthit van 2020

‘Last Christmas’ van Wham! is dé kersthit van 2020 aldus radiozender Sky Radio. Sky Radio staat sinds 23 november helemaal in het teken van de kerst als The Christmas Station.

Christmas Top 50

De kerstklassieker van Wham! heeft de meeste stemmen gekregen van de luisteraars en staat dit jaar op nummer 1 in de Christmas Top 50 van Sky Radio The Christmas Station.

“Een bijzondere prestatie, want voorgaande jaren was ‘All I Want For Christmas’ van Mariah Carey steevast de populairste kersthit in de hitlijst.“, aldus de radiozender in een persbericht. De zangeres moet het dit jaar doen met een tweede positie.

Nieuw

Nieuw in de Top 5 van de Christmas Top 50 is Miss Montreal. Haar kersthit ‘Being Alone At Christmas’ is de hekkensluiter van de vijf meest favoriete kersthits van 2020. Ook haar nieuwe kersthit ‘Angels In The Sky’ is nieuw binnengekomen in de hitlijst.

Luisteren

De Christmas Top 50 is vrijdag 18 december van 12.00 tot 16.00 uur te horen bij Sky Radio The Christmas Station en is daarnaast ook nog te beluisteren op 24 december, eerste én tweede kerstdag. Daarnaast zendt Sky Radio ook op zondag 27 december nog kersthits uit. Luisteren kan via FM/DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Video: