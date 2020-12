Dag extra kerstmuziek op Sky Radio The Christmas Station

Sky Radio The Christmas Station zendt dit jaar ook op “derde kerstdag”, zondag 27 december, non-stop kersthits uit. Dit bericht de radiozender van Talpa op haar website.

Corona

Het non-stop muziekstation speelt hiermee naar eigen zeggen in op de coronamaatregelen die ook tijdens de feestdagen blijven gelden. Premier Mark Rutte liet gisterenavond tijdens de persconferentie weten dat we Kerstmis dit jaar met een beperkt aantal mensen mogen vieren waardoor veel kerstvierders het gezellig samenzijn over meerdere dagen zullen verdelen. “Sky Radio verlengt de kerst daarom dit jaar met een derde kerstdag, zodat luisteraars het bezoek tijdens de feestdagen kunnen spreiden en tegelijkertijd langer kunnen genieten van het kerstgevoel samen met Sky Radio“, aldus de radiozender.

“Anders dan andere jaren”

Uunco Cerfontaine, Radio Director van de radiozender: “Deze kerst is anders dan andere jaren, maar we blijven positief bij Sky Radio. We mogen dan wel minder bezoek ontvangen, maar we kunnen de feestdagen wel langer vieren waardoor we toch iedereen kunnen zien. We willen onze luisteraars dan ook de mogelijkheid geven om het kerstgevoel zo lang mogelijk vast te houden. Daarom gaan we dit jaar een dagje langer door bij The Christmas Station en hebben we ook op derde kerstdag non-stop de beste kersthits.”

The Christmas Station

Sky Radio 101 FM wordt ieder jaar omgedoopt tot The Christmas Station. Dit jaar opende superster en ‘Mr. Christmas’ Michael Bublé maandag 23 november het kerstseizoen. Sindsdien kunnen luisteraars weer de hele kerstperiode én dit jaar dus zelfs op derde kerstdag genieten van non-stop kersthits.

Naast Sky Radio zijn er ook nog andere radiozenders actief met het uitzenden van kerstmuziek.