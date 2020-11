Michael Bublé doopt Sky Radio om tot The Christmas Station

Vanaf maandag 23 november staat Sky Radio geheel in het teken van kerst. Op de radiozender is vanaf dan alleen kerstmuziek horen.

Opening

Sky Radio The Christmas Station wordt morgen, maandag 23 november, iets na 09.00 uur geopend door Michael Bublé. De zanger luidt het kerstseizoen geheel coronaproof in samen met de Sky Radio kerstman. De officiële opening van The Christmas Station is meteen de start van een speciale VIP Kick-Off Week.

VIP Kick-Off Week

Tijdens deze bijzondere eerste kerstweek komen verschillende bekende Nederlanders langs in de Sky Radio studio om hun favoriete kersthits te presenteren tijdens de Christmas Top 5 over 9. Dit jaar delen Rico Verhoeven, Suzan & Freek, Miss Montreal en Kalvijn en Nina op werkdagen om 09.05 uur hun kerstfavorieten met de luisteraars van The Christmas Station.

Sky Radio

Sinds half oktober was via de digitale ether (DAB+) al de radiozender Sky Radio Christmas te horen. Deze radiozender is daarnaast het gehele jaar te horen op Internet.

Qmusic

Ook Qmusic heeft via Internet een tijdelijke radiozender met alleen kerstmuziek: Q Christmas. In de Randstad is via FM en DAB+ daarnaast ook Qmusic XMAS te horen met 24 uur per dag kerstmuziek. De radiozender neemt tijdelijk de plek in van Qmusic Non-Stop Maximum Hits. Deze radiozender is ook te beluisteren via Internet.

