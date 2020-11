Daniël Lippens stapt over van Radio 538 naar SLAM! om een nieuw programma in de avonduren te gaan presenteren. Lippens gaat dit samendoen met Erik-Jan Rosendahl (nu nog NPO Radio 2).

Vertrouwd geluid

“Met de komst van Daniël zal er een vertrouwd geluid op SLAM! te horen zijn; tot 2014 was hij al één van de boegbeelden van de zender. Naast de avondshow is Daniël Lippens straks iedere vrijdag te horen tijdens de SLAM! MixMarathon en op zaterdag met de SLAM! WKNDMX“, aldus SLAM! in een persbericht.

Vanaf 4 januari 2021

Het nieuwe avondprogramma met Daniël Lippens en Erik-Jan Rosendahl is vanaf maandag 4 januari te horen op de radiozender!, (ma-do, 19u-22u) te zien op SLAM! TV en te volgen via de livestream van Youtube. Tot het einde van dit jaar zal Anoûl Hendriks de huidige avondshow Club Ondersteboven blijven presenteren. Vanaf 4 januari krijgt Anoûl een nieuwe plek in de programmering van de radiozender. Details hierover worden later bekend gemaakt.

“Perfecte combinatie”

Martijn Zuurveen (Radio Director RadioCorp): “Met Daniël en Erik-Jan is ons team hebben we de perfecte combinatie voor de avondshow. Deze twee gevestigde namen hebben bewezen vernieuwende en creatieve contentmakers te zijn; een 1 op 1 match met onze zender.”

