Op zaterdag 10 juni viert het programma ‘The Boom Room’ op radiozender SLAM! haar negen jarig bestaan. Om deze mijlpaal te vieren zendt SLAM! die dag, van 15.00 tot 00.00 uur, een 9-urige marathonuitzending uit van het programma

Best of

DJ’s Gijs Alkemade en Jochem Hamerling nemen luisteraars mee in het beste van ‘The Boom Room’ van de afgelopen negen jaar. Luisteraars kunnen genieten van de populairste House en Techno, interviews met spraakmakende dj’s en maken daarbij ook nog eens kans op tickets om op zaterdagavond 10 juni los te gaan op het ‘The Boom Room 9 YRS feest’ in Het Sieraad in Amsterdam. Daar zullen onder andere vrienden van de show Sébastien Léger en Olivier Weiter draaien.

“Een begrip”

Gijs Alkemade over het succes van The Boom Room: ‘In 2014 mochten we los, nu 9 jaar later is The Boom Room een begrip op en naast de dansvloer en dat is gewoon heel dik! Zoiets kan alleen met ruimdenkende en ruim luisterende luisteraars. Altijd in voor iets nieuws en altijd links voor.’

The Boom Room! heeft ook een eigen themakanaal op Internet waar 24 uur per dag muziek uit het danceprogramma is te horen. Meer informatie via de website van de radiozender.