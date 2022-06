Vandaag, zaterdag 18 juni, bestaat het SLAM!-programma The Boom Room acht jaar. Om deze mijlpaal te vieren zendt The Boom Room live uit vanaf het uitverkochte Mystic Garden Festival in Amsterdam met onder andere muziek van aanstormend talent Collé, techno grootmeesters Secret Cinema b2b Luigi Madonna en de ongekroonde zweefkoningen van Tinlicker. une vanaf 20.00 uur in op SLAM! en knal het weekend in met The Boom Room.

The Boom Room

The Boom Room is in de afgelopen acht jaar uitgegroeid tot het grootste House en Techno programma van Nederland, waar wekelijks gemiddeld 150.000 dance-liefhebbers uit hun dak op de muziek van het populaire programma.

Gijs Alkemade

SLAM!-dj Gijs Alkemade ontvangt elke zaterdagavond tussen 20.00 en 00.00 uur de grootste techno-artiesten uit binnen en buitenland en z’n collega-dj Jochem Hamerling draait de nieuwste releases.Van Reinier Zonneveld tot Sasha en van Lee Burridge tot Nico Morano.

Luisteren kan via FM, DAB+, diverse digitale radipakketten en wereldwijd via Internet. Meer informatie op de website van de radiozender.