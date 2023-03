SLAM!TV is tot 4 april tijdelijk te zien in het digitale basispakket TV Standard van Ziggo. Normaal maakt de muziekzender onderdeel uit van een aanvullend pakket.

Spin for Life!

De muziekzender staat in het teken van de actie ‘Spin for Life!’ die op 23 maart gehouden wordt. Ruim 2000 deelnemers gaan samen de grootste spinningmarathon ooit neerzetten. Allemaal om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Meer informatie is te vinden op deze website.

SLAM!TV is te vinden op kanaal 604. Vanaf 4 april is de zender weer alleen te zien met TV Zenders Plus en Movies & Series XL. De zender is ook te bekijken via Ziggo GO.