Snelle wint Top 40 Award Beste Artiest en Racoon Grootste Hit

Vanavond zijn door Qmusic-dj Domien Verschuuren de Top 40 Awards uitgereikt. Lars Bos, beter bekend als Snelle, heeft de Top 40 Award voor Beste Artiest in de wacht gesleept en Racoon had met ‘Het Is Al Laat Toch’ de Grootste Hit van 2020 te pakken. Ook Davina Michelle, Miss Montreal, Bilal Wahib en DI-RECT ontvingen een Top 40 Award.

Snelle

Met zijn noteringen in de meest toonaangevende hitlijst van Nederland was Snelle de meest succesvolle artiest van het afgelopen jaar. Hij bewijst dat het snel kan gaan: vorig jaar verzilverde hij nog de award voor Beste Nieuwkomer. Die award ging dit jaar naar Bilal Wahib, die optrad met zijn hit ‘Tigers’. De show opende met de muzikale samenwerking tussen Armin van Buuren en Duncan Laurence. Davina Michelle, die de Top 40 Award voor Beste Live Act in de wacht sleepte sloot de show af met een medley van haar hits.

Online

Presentator en Qmusic-dj Domien Verschuuren: “In deze bijzondere tijd weet muziek meer dan ooit te verbinden. Daarom wilden we de uitreiking van de awards door laten gaan en hebben we een mooie show neergezet voor de mensen thuis. Volgend jaar hopen we weer in een volle, uitzinnige zaal te staan!”

Overzicht alle winnaars vind je hier.

Sociale media: