Songfestival Radio gestart met uitzendingen via Internet

Sinds dit weekeinde is er een radiozender te horen op Internet die helemaal in het teken staat van het Songfestival in 2020: Songfestival Radio.

Online

Op de online radiozender zijn 24 uur per dag de grootste Songfestival-hits te horen uit het heden en het verleden. De radiozender is te beluisteren via het online platform Songfestivalinrotterdam.nl. Via deze website kan naast het luisteren naar de online radiozender ook het laatste nieuws rond het Songfestival worden geraadpleegd. Daarnaast zijn er ook diverse evenementen te vinden die komende periode rond het festival gaan plaatsvinden.

Rotterdam

Zoals bekend wordt het Eurovisie Songfestival 2020 georganiseerd in Rotterdam. Het evenement zal van dinsdag 16 mei tot en met zaterdag 16 mei worden gehouden in Ahoy! Rotterdam. De televisie-uitzendingen worden gepresenteerd door Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit.

Luisteren

Online luisteren naar de radiozender Songfestival Radio kan via deze website of direct via deze link.