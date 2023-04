34.000 adressen in Rotterdam Feijenoord krijgen toegang tot internet via glasvezel van T-Mobile Nederland en Open Dutch Fiber.

Vanaf september 2023

Naar verwachting kunnen de eerste adressen, bestaande uit huishoudens en ondernemers, vanaf september 2023 gebruikmaken van internet via glasvezel met up- en downloadsnelheden tot 1 Gigabit per seconde (Gbps).

Wijken

De in totaal 34.000 adressen zijn verdeeld over de wijken Katendrecht, Feijenoord, Afrikaanderwijk, Hillesuis, Bloemhof en Vreewijk. De werkzaamheden beginnen mei 2023 en bewoners en ondernemers worden door T-Mobile en Open Dutch Fiber geïnformeerd over deze werkzaamheden. Voor bewoners en ondernemers die op de hoogte willen blijven van het aanlegproces en meer willen weten over de specifieke gebieden in Rotterdam Feijenoord is een speciale pagina ontwikkeld met meer informatie.

Netwerken

T-Mobile levert al glasvezeldiensten in onder andere Eindhoven, Zoetermeer, Haarlem, Den Haag en Rotterdam. Eerder zijn er werkzaamheden aangekondigd voor Utrecht, Ridderkerk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Venlo, Roosendaal, Heemskerk, Beverwijk, Hellevoetsluis, Kerkrade, Woerden, Voorschoten, Capelle aan de IJssel, Heerlen, Assen, Purmerend en Rucphen. Daarbij wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt van de beschikbare infrastructuur van andere netwerkaanbieders.