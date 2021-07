T-Mobile en Open Dutch Fiber gaan glasvezel aanleggen in Haarlem

T-Mobile Nederland en Open Dutch Fiber gaan internet via glasvezel aanbieden aan circa 28.000 huishoudens in Haarlem.

Startsein

Het startsein voor de aanleg in het zuidoostelijke deel van Haarlem is vandaag gezamenlijk gegeven door Michel Rog, wethouder van Financiën, Sport en Openbare ruimte, Johan van den Branden, directeur Network Design T-Mobile, en Michael Griffioen, CEO van Open Dutch Fiber. Begin september starten T-Mobile en Open Dutch Fiber met de aanleg. Daarna wil Open Dutch Fiber ook andere wijken in Haarlem aansluiten. Dit netwerk is eind 2022 klaar.

Uitbreiding

T-Mobile heeft onlangs aangegeven de komende jaren ruim één miljoen huishoudens aansluiten op haar glasvezelnetwerk. Eerder deze maand kondigden zij al de aanleg van een glasvezelnetwerk in Zoetermeer aan. Open Dutch Fiber en T-Mobile kiezen voor de aanleg van hun netwerk juist voor de dichtbevolkte gebieden waar nu nog nauwelijks glasvezel ligt. Op deze manier zorgen zij voor een versnelling van de verdere digitalisering van Nederland. Met de aanleg is een investering gemoeid van tenminste 700 miljoen euro. De partners zien mogelijkheden om deze ambitie binnen enkele jaren te overtreffen.

Meer informatie: www.t-mobile.nl/glasvezelhaarlem