Tot en met zondag 18 februari is er op televisie veel aandacht voor het tennistoernooi ABN AMRO Open. Het tennistoernooi dat wordt gehouden in Rotterdam Ahoy wordt in zijn geheel uitgezonden door Ziggo Sport.

Deelnemers

Het ABN AMRO Open is al sinds 1974 een van de meest prestigieuze sportevenementen van Nederland. Het toernooi wordt georganiseerd in en door Rotterdam Ahoy. Op het toernooi strijden naast wereldtoppers Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Holger Rune ook de Nederlanders Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor om de titel. Ook zijn voormalig kampioenen Félix Auger-Aliassime en Gaël Monfils van de partij.

Live te volgen

Sportzender Ziggo Sport besteedt ruim aandacht aan dit toernooi. Alle wedstrijden zijn te zien via Ziggo Sport. Dit kanaal is zonder meerkosten beschikbaar voor alle abonnees met digitale televisie op kanaal 14. Een aantal wedstrijden wordt uitgezonden via kanaal 13 (Ziggo TV). Liefhebbers die geen abonnement hebben bij Ziggo kunnen terecht bij Ziggo Sport Totaal. De wedstrijden worden onder andere uitgezonden via Ziggo Sport Tennis. Meer informatie over de televisie-uitzendingen van het ABN AMRO World Tennis Tournament op de sportzender via deze pagina.

NOS

Via de NOS is het toernooi te volgen via de website van de omroep. Op zaterdag en zondag zijn de halve finale en de finale te zien via NOS Studio Sport op NPO 1.