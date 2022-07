T-Mobile Nederland gaat samen met Open Dutch Fiber nu ook in de Rotterdamse wijk Charlois internet via glasvezel aanbieden.

32.000 aansluitingen

T-Mobile en Open Dutch Fiber zijn nu gestart met de aanleg in Charlois. In totaal kunnen ruim 32.000 extra huishoudens in Rotterdam straks gebruik maken van supersnel internet via glasvezel. Hiermee komt het totaal aantal aansluitingen die Open Dutch Fiber en T-Mobile sinds april 2021 samen hebben verwezenlijkt op meer dan 500.000 te staan.

Rotterdam

T-Mobile en Open Dutch Fiber sluiten opnieuw een groot gebied aan op glasvezel en leveren hiermee weer een substantiële bijdrage aan de verdere digitalisering van Nederland. In juli 2022 starten de werkzaamheden en vanaf halverwege november 2022 worden de eerste woningen aangesloten. Eerder kondigden beide bedrijven al aan glasvezel in Rotterdam Prins Alexander te gaan aanleggen. T-Mobile biedt ook al glasvezel aan in de wijken Kralingen en IJsselmonde samen met Primevest. Ook KPN is actief met een glasvezelnetwerk in Rotterdam.

Netwerken

T-Mobile levert al glasvezeldiensten in Den Haag, Eindhoven, Zoetermeer, Haarlem, Utrecht en Ridderkerk. Op andere plekken wordt gebruikgemaakt van netwerken van andere aanbieders.

Meer informatie: https://www.tmobile.nl/thuis/internet/glasvezel/rotterdam