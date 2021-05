KPN gaat glasvezelnetwerk in Rotterdam verder uitbreiden

KPN gaat haar glasvezelnetwerk in Rotterdam de komende periode verder uitbreiden. Deze week is er gestart met het aanleggen van glasvezel in het gebied Kralingen-Crooswijk.

Derde gebied in Rotterdam

Kralingen-Crooswijk is het derde gebied in Rotterdam dat aangesloten wordt op snel glasvezelinternet. Medio 2022 worden de werkzaamheden afgerond. KPN vervangt in heel Rotterdam zijn kopernetwerk door glasvezel. In totaal wordt er in Kralingen-Crooswijk 29 kilometer gegraven en gaat er 42 kilometer buis en 570 kilometer glasvezelkabel de grond in. De uitrol van glasvezel wordt uitgevoerd door de aannemer van Gelder. Bewoners zijn geïnformeerd over deze werkzaamheden.

9600 huishoudens

In 2020 begon KPN Netwerk NL met de aanleg van glasvezel in twee gebieden in het Centrum: het Nieuwe Westen en rondom de Blaak. Door de ambitie om Rotterdam versneld aan te sluiten op glasvezel is de aanleg in het derde gebied nu gestart: Kralingen-Crooswijk. In dit gebied krijgen ruim 9.600 huishoudens een glasvezelaansluiting. Parallel hieraan start de aanleg in een vierde gebied in het centrum waarbij ruim 6.800 huishoudens worden verglaasd.

Versnelde uitrol van glasvezel

Regiodirecteur KPN Anja de Vos-Biemans: “Het verglazen van een wereldstad als Rotterdam is in alle opzichten een megaproject. Samenwerking is daarbij belangrijk en dat gaat heel goed in Rotterdam. Vooral de vele hoge gebouwen maken het uitdagend en interessant. Wat Rotterdam extra bijzonder maakt zijn onder andere de bijzondere gebouwen en architectuur zoals de kubuswoningen die nu worden aangesloten op glasvezel.”

Meer aanbieders

KPN is niet de enige aanbieder van glasvezel in het gebied Kralingen. L2Fiber startte in december 2018 met de aanleg van glasvezel in de wijk Kralingen. Onlangs hebben Primevest en T-Mobile dit netwerk overgenomen om verder uit te breiden.