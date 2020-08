Spaans topvoetbal uit La Liga blijft te zien op Ziggo Sport

Ziggo Sport blijft de komende jaren exclusief de Spaanse La Liga uitzenden. Dit heeft VodafoneZiggo, eigenaar van de sportzender, bekend gemaakt.

Drie seizoen verlengd

De rechten van het voetbal uit La Liga, die tot de zomer van 2021 liepen, zijn met nog eens drie seizoenen verlengd. Dat betekent dat het Spaanse voetbal tot minimaal medio 2024 te zien is bij Ziggo Sport.

Live en samenvatting

Het betreft hier de rechten voor het live en in samenvatting uitzenden van wedstrijden op televisie en internet. De wedstrijden zullen niet alleen te volgen zijn via Ziggo Sport kanaal 14, het gratis kanaal voor alle digitale Ziggo abonnees, maar ook via het betaalpakket Ziggo Sport Totaal, dat te verkrijgen is bij alle distributeurs in Nederland.

Competities

Naast het voetbal uit de hoogste Spaanse competitie is op Ziggo Sport ook het voetbal uit de hoogste competities uit onder andere Italiƫ, Engeland en Belgiƫ te zien.