ESPN heeft zich versterkt met Sinclair Bischop. De ervaren sportverslaggever komt over van RTV Rijnmond, waar hij in 1999 in dienst trad. Vanaf 1 oktober is Bischop bij ESPN te zien als presentator.

Presentator en verslaggever

Vanaf 1 oktober is Sinclair Bischop als presentator en verslaggever bij ESPN te zien. Dat wordt niet zijn debuut op de zender, want eerder was hij al te gast in ESPN’s populaire podcast Voetbalpraat.

“Droomtransfer”

“Na 23 jaar bij RTV Rijmond neem ik geen afscheid van een werkgever, maar van een tweede familie. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar het mooie is dat al mijn Rijnmond-collega’s me deze droomtransfer naar ESPN gunnen en snappen dat werken bij dé Eredivisiezender van Nederland voor mij de ideale stap is.”, aldus Sinclair.

Dennis Kranenburg

Dennis Kranenburg volgt Sinclair Bischop op als Feyenoord-watcher voor Rijnmond. Kranenburg werkt al jaren voor Rijnmond en is de laatste maanden één van de presentatoren van de nieuwsuitzendingen op televisie. Ook presenteert hij de sportuitzendingen op de radio op de dagen dat Feyenoord speelt en doet hij veelvuldig verslag van de duels van Sparta en Excelsior.