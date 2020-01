Star Trek Picard van start op Amazon Prime Video

Sinds vrijdag is de eerste aflevering van Star Trek Picard op de streamingdienst Amazon Prime Video. Het eerste seizoen bestaat uit tien afleveringen.

Serie

Star Trek Picard is een vervolg op de eerdere Star Trek-series. In deze serie staat Patrick Stewart in zijn rol als Captain Jean-Luc Picard in de spotlight. Patrick Stewart was eerder actief voor de serie Star Trek The Next Generation. In de serie Star Trek Picard zullen meer personages uit ‘The Next Generation’ een rol krijgen. Zo is in de eerste aflevering al een rol weggelegd voor Brent Spiner beter bekend als andro├»de Data.

CBS

De serie is geproduceerd in opdracht van CBS All Access en zal wekelijks worden uitgezonden op de Amerikaanse streamingdienst. In Nederland is de serie te volgen via Prime Video van Amazon. Elke vrijdag wordt er een nieuwe aflevering van het tiendelige eerste seizoen toegevoegd. Inmiddels heeft de Amerikaanse streamingdienst CBS All Access al een tweede seizoen aangekondigd van de serie.

Discovery

Op de streamingdienst Netflix is ook een nieuwe serie van Star Trek te volgen: Discovery. Inmiddels zijn de eerste twee seizoenen te zien op de streamingdienst

en het derde seizoen wordt dit jaar verwacht.

Video: