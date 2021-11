Er kan weer gestemd worden voor de Radio 10 Top 4000. Vandaag is de stembus voor deze lijst weer geopend op de website van Radio 10.

Radio 10 Top 4000

De Top 4000 is tussen 4 en 24 december weer te horen op de radiozender. Stemmen kan sinds vandaag via de website van de radiozender. Stemmen kan tot en met maandag 22 november. Luisteraars die stemmen voor de lijst maken kans op 4000 euro. Via het themakanaal Radio 10 Top 4000 is de lijst het gehele jaar te beluisteren. Luisteren kan hier.

De Top 4000 Muziekquiz

Ook de Top 400 Muziekquiz komt in december weer terug op de buis op SBS6. Net als vorig jaar ontvangt quizmaster en radio-dj Gerard Ekdom duo’s van bekende Nederlanders in zijn knusse chalet. Per aflevering nemen twee duo’s het tegen elkaar op in verschillende muziekspellen. De Top 4000 Muziekquiz is vanaf zaterdag 4 december om 21.30 uur te zien op SBS6.