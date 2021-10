Stembus voor NPO Radio 4 Klassieke Top 400 gaat weer open

De luisteraars van NPO Radio 4 kunnen vanaf vrijdag 1 oktober weer stemmen op hun favorieten in de Klassieke Top 400, een toplijst met de 400 mooiste klassieke muziekstukken. Stemmen kan online via nporadio4.nl en ook bij de Stembus die door het hele land rijdt.

Luisteren

De Klassieke Top 400 wordt uitgezonden van maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober van 07.00 tot 23.00 uur op NPO Radio 4, nporadio4.nl en de NPO Radio 4-app.

Stembus

Presentator en Stembus-chauffeur Sander Zwiep neemt tot en met vrijdag 8 oktober dagelijks een andere collega mee om stemmen op te halen in heel Nederland via de Stembus. Ook brengen zij live muziek naar onverwachte plekken, zoals een manege, een tandarts, een veerpont of een studentenhuis. De route van de Stembus start op vrijdag 1 oktober in Amersfoort. De hele route vind je hier.

Stemperiode

De stemperiode voor de Klassieke Top 400 sluit op vrijdagavond 8 oktober om 20.00 uur. De top 3 van de Klassieke Top 400 wordt donderdagochtend 14 oktober bekendgemaakt in het NPO Radio 4-programma De Klassieken.