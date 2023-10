André van Duin opent zaterdag de Stemweek voor de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5: vanaf 08.00 uur kan heel Nederland via nporadio5.nl stemmen op de allermooiste klassiekers. De stembus sluit vrijdag 3 november om 19.30 uur en daarna wordt ook de top 5 bekendgemaakt.

Luisteren

De Evergreen Top 1000 is te horen van maandag 20 november tot en met vrijdag 24 november. Van maandag tot en met donderdag van 06.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 06.00 tot 20.00 uur op NPO Radio 5. De uitzending is tussen 09.00 en 18.00 uur ook live te zien via NPO 1 extra en de website van de radiozender.

Stemweek

Tijdens de Stemweek is van zaterdag 28 oktober tot en met vrijdag 3 november op NPO Radio 5 alleen muziek uit de keuzelijst te horen, zoals Fleetwood Mac, Boudewijn de Groot, ABBA, The Cats, Dire Straits, Liesbeth List, Simon & Garfunkel, Diana Ross, Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Julien Clerc, Cliff Richard en Dusty Springfield.

Stemfinaledag

Tijdens de Stemfinaledag op vrijdag 3 november wordt vanaf circa 19.30 uur de top 5 van de Evergreen Top 1000 van 2023 bekendgemaakt op NPO Radio 5. Weet Het Dorp van Wim Sonneveld de eerste plaats te prolongeren?

Evergreen Top 1000 Première Party

De volledige Evergreen Top 1000 wordt dinsdag 14 november bekendgemaakt tijdens de Evergreen Top 1000 Première Party op NPO Radio 5. De dj’s Bert Haandrikman en Bert Kranenbarg nemen de statistieken van de lijst onder de loep en kijken naar de cijfers achter de nummers, van 06.00 tot 09.00 uur op NPO Radio 5.

Televisie

De classics uit de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5 zijn ook te zien op tv in het NPO 1-programma NPO Radio 5 Evergreen Top 1000. De presentatoren Erik de Zwart en Angela Groothuizen nemen de kijkers en het publiek in de studio mee in de popgeschiedenis. Muziekclips worden afgewisseld met opmerkelijke verhalen achter songs en artiesten. NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 is elke dag te zien van maandag 20 tot en met vrijdag 24 november rond 15.30 uur bij MAX op NPO 1.

Meer informatie over de Evergreen Top 1000 is te vinden op de website van NPO Radio 5.