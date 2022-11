Vanaf maandag 14 november is de Evergreen Top 1000 weer te horen op NPO Radio 5. De lijst is te horen tot en met vrijdag 18 november.

Evergreen Top 1000

De lijst wordt dit jaar voor de 15e keer uitgezonden door NPO Radio 5. In totaal hebben 2519 nummers in de Evergreen Top 1000 gestaan; 201 evergreens waren in álle edities vertegenwoordigd. De afgelopen weken is er gestemd door de luisteraars van de radiozender op de editie van 2022.

Het Dorp

Het Dorp van Wim Sonneveld herovert de eerste plaats van de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5. De afgelopen twee jaar verkozen de luisteraars Roller Coaster van Danny Vera tot de nummer 1; dit jaar is de moderne klassieker te vinden op de tweede positie. De evergreen van Sonneveld voert de lijst nu voor de tiende keer aan.

De Dijk

De NPO Radio 5 Evergreen Top 1000-stemmers hebben dit jaar veel waardering voor De Dijk. De Amsterdamse band is acht keer vertegenwoordigd in de lijst en dat is vaker dan ooit. Hoogst genoteerd is Als Ze Er Niet Is, op positie 325. Drie nummers staan er dit jaar voor het eerst in: Binnen Zonder Kloppen, Als Het Golft en Mijn Van Straat Geredde Roos. Voorman Huub van der Lubbe maakte eerder dit jaar bekend dat De Dijk in december stopt na een imposante carrière van 41 jaar.

Televisie

NPO Radio 5-dj Henkjan Smits presenteert van maandag 14 tot en met vrijdag 18 november op NPO 1 het tv-programma Evergreen Top 1000 (Omroep MAX). Daarin loodst hij de kijkers door ons collectieve muziekgeheugen met opmerkelijke verhalen uit de popgeschiedenis en de mooiste videoclips. Maandag te zien om 15.30 uur, dinsdag tot en met donderdag om 16.00 uur en vrijdag om 15.40 uur.

Luisteren

Luisteren naar NPO Radio 5 kan in heel Nederland via DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet. Meer informatie via deze pagina.