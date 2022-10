De Ierse singer-songwriter Gilbert O’Sullivan heeft de Stemweek voor de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5 geopend. Sinds 08.00 uur kan heel Nederland via nporadio5.nl stemmen op de allermooiste klassiekers. De stembus sluit vrijdag 28 oktober om 18.00 uur en dan wordt meteen de top 5 bekendgemaakt.

Stemweek

Tijdens de Stemweek, die duurt tot en met vrijdag 28 oktober, is op NPO Radio 5 alleen muziek uit de keuzelijst te horen, zoals The Shadows, Aretha Franklin, Beatles, Anita Meyer, U2, Rob de Nijs, Supertramp, Jacques Brel, Dire Straits, Phil Collins, Willeke Alberti, Clouseau en natuurlijk ontbreekt Gilbert O’Sullivan niet. Luisteraars kunnen ook stemmen op liedjes die niet in de keuzelijst staan. Van maandag tot en met donderdag komen tijdens de Stemweek elk uur twee luisteraars aan het woord die hun keuze toelichten.

Stemfinaledag

Tijdens de Stemfinaledag op vrijdag 28 oktober wordt vanaf circa 19.30 uur de top 5 van de Evergreen Top 1000 van 2022 bekendgemaakt op NPO Radio 5.

Bekendmaking lijst

De volledige Evergreen Top 1000 wordt maandag 7 november bekendgemaakt tijdens de Evergreen Top 1000 Première Party op NPO Radio 5. De dj’s Bert Kranenbarg en Hans Schiffers grasduinen door de statistieken van de lijst en kijken twee uur lang naar de cijfers achter de nummers, van 16.00 tot 18.00 uur op NPO Radio 5.

Televisie

NPO Radio 5-dj Henkjan Smits presenteert van maandag 14 tot en met vrijdag 18 november op NPO 1 het tv-programma Evergreen Top 1000 (Omroep MAX). Daarin loodst hij de kijkers door ons collectieve muziekgeheugen met opmerkelijke verhalen uit de popgeschiedenis en de mooiste videoclips. Maandag te zien om 15.30 uur, dinsdag tot en met donderdag om 16.00 uur en vrijdag om 15.40 uur.

Meer informatie over de Evergreen Top 1000 is te vinden op de website van NPO Radio 5.