Stembussen voor de Sublime Summertime Top 500 geopend

Vanaf 26 juli is de Sublime Summertime Top 500 te horen op Sublime. De stembussen voor de zomerse hitlijst zijn vanaf vandaag, maandag 12 juli, geopend.

Zomerse hitlijst

In de zomerse hitlijst van Sublime is plaats voor de meest warme funk, soul- en jazzplaten ooit gemaakt volgens de luisteraars van Sublime. Van Celia Cruz tot Bob Marley en van Buena Vista Social Club tot Bruno Mars en Anderson .Paak. De hitlijst wordt uitgezonden in de week van 26 juli, midden in de nieuwe Summer of Love, de moderne opvolger van de zinderende losbandige zomer van 1967.

Stembus

De stembussen voor de Sublime Summertime Top 500 zijn geopend t/m 23 juli. Door te stemmen maken luisteraars kans op diverse prijzen. De Summertime Top 500 wordt uitgezonden van 26 juli t/m 30 juli. Stemmen kan via de website van de radiozender.