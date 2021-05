Stemweek Internationale Songfestival Top 50 van NPO Radio 2 geopend

Duncan Laurence heeft de stemweek geopend voor de Internationale Songfestival Top 50 van NPO Radio 2. Tot en met vrijdag 14 mei kan Nederland stemmen via nporadio2.nl.

Vijftien landen

Inwoners van vijftien landen bepalen aan de hand van ruim 1500 songs welk lied op de eerste plaats komt van de Internationale Songfestival Top 50. NPO Radio 2 zendt de lijst uit op de finaledag van het Eurovisie Songfestival 2021: zaterdag 22 mei, van 12.00 tot 16.00 uur.

Top 50 per land

De stemprocedure is in alle landen gelijk en leidt tot een Top 50 per land. Het liedje dat in een land het meeste aantal stemmen behaalt, krijgt in dat land vijftig punten. De nummer twee 49 punten en zo aftellend naar de nummer vijftig die één punt krijgt. Alle punten per liedje van alle landen worden bij elkaar opgeteld en het liedje dat over alle landen de meeste punten heeft behaald, staat op de eerste plaats in de Internationale Songfestival Top 50. Het aantal stemmers per land is zo niet van invloed op de einduitslag.

Landen

NPO Radio 2 is de initiatiefnemer en organisator van de eerste editie van de Internationale Songfestival Top 50. Deelnemende landen zijn onder meer Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Israël en Griekenland.

Televisie

Het tv-programma Songfestival Top 50 Muziekcafé besteedt op zaterdag 15 mei (NPO 1, 21.30 uur, AVROTROS) ook op muzikale wijze aandacht aan deze lijst.

Meer informatie via de website van de radiozender.

Sociale media: