Stichting Kabeltelevisie Pijnacker (SKP) is zaterdag getroffen door een cyberaanval. Diensten van de provider zijn hierdoor enige tijd niet beschikbaar geweest. Er zijn momenteel nog steeds verstoringen bij de provider door de cyberaanval.

Aangifte

Door de uitval van diverse diensten is onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan. Deze werd gevonden in een cyberaanval door hackers. “Dit probleem wordt door ons zeer serieus genomen, er zal aangifte worden gedaan bij de politie. Onze prioriteit ligt bij het herstellen van de diensten voor onze klanten“, aldus de aanbieder op haar website.

Uitval van diensten

Deze zogenaamde ransomware heeft een uitval van al de diensten van de provider veroorzaakt. “Gelukkig zijn we afgelopen weekend in staat geweest onze internet en televisiediensten gedeeltelijk in de lucht te krijgen. Helaas zijn er nog problemen met onze telefoniedienst, werkt de SKP e-mail niet en zijn er nog individuele klanten die internetproblemen ervaren“, aldus de provider.

Via de website van de provider worden klanten op de hoogte gehouden over de problemen rond de cyberaanval.