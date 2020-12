Gordon Matthew Thomas Sumner, beter bekend als Sting, opent morgen om iets voor 09.00 uur de Top 4000 van Radio 10.

“Eigen wijze”

“Sting zal op geheel eigen wijze de grootste en meest complete hitlijst van Nederland openen.”, aldus de radiozender in een persbericht. Daarnaast interviewt Gerard de zanger uitgebreid over onder andere hoe hij dit jaar beleefd heeft door de coronacrisis en over zijn muziekplannen. De lijst met de 4000 grootste hits aller tijden is van 4 tot en met 24 december te beluisteren op Radio 10.

Top 4000

De ‘Top 4000’ is volgens Radio 10 de grootste en meest complete hitlijst van Nederland. “Van grote popklassiekers tot vergeten hits en guilty pleasures: alles staat er in.“, aldus de radiozender. De lijst is samengesteld door luisteraars en is van 4 tot en met 24 december te horen op Radio 10.

Luisteren kan via FM/DAB+, alle (digitale) radiopaketten en wereldwijd via Internet.

Meer informatie via: https://www.radio10.nl/top-4000