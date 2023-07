Sinds deze week heeft Ziggo te kampen met een storing op haar Ziggo GO-platform die zich voornamelijk voordoet op Apple-apparatuur.

Beeld op zwart bij reclame

Diverse gebruikers melden op de Ziggo Community dat het beeld van commerciële Nederlandse televisie op zwart gaat wanneer de reclame begint bij het live kijken naar deze tv-zenders via Ziggo GO. Hierbij komen meldingen voor van gebruikers van Apple TV, Ipads en ook Iphones. Het zou gaan om zowel de zenders van RTL Nederland en Talpa. Bij commerciële zenders als Discovery en Eurosport zou het probleem niet optreden.

Melden

Ziggo heeft de storing nu in onderzoek aangezien er tientallen meldingen zijn binnengekomen op het forum van de provider. Wanneer de storing wordt opgelost is nog niet bekend. Klachten over de werking van Ziggo Go in combinatie met Apple-apparatuur kunnen hier worden gemeld.