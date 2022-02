De nieuwe streamingdienst HBO Max is vanaf 8 maart 2022 in Nederland beschikbaar.

Aanbod

De nieuwe streamingdienst biedt “een breed scala aan hoogstaand entertainment van wereldberoemde merken, waaronder Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals en nog veel meer“, aldus de dienst in een persbericht. de abonnementsprijs wordt dichter bij de lancering bekend gemaakt.

Platformen

De streamingdienst zal beschikbaar zijn via de voornaamste apparaten en platformen, waaronder smart TV’s (Samsung, LG en Android TV), via streamingapparaten (Apple TV 4K en Google Chromecast™), game consoles, mobiele telefoons en tablets (iPhone, iPad, iPod Touch en Android™), en online via hbomax.com. Betaling is mogelijk via de grote providers (iDEAL, VISA, Mastercard, PayPal) en via in-app aankoop (Apple App Store, Google Play Store en Samsung Checkout).

Beschikbaarheid

HBO Max is momenteel beschikbaar in 46 landen in Noord- en Zuid-Amerika en Europa. Dit aantal stijgt op 8 maart a.s. naar 61, wanneer HBO Max in nog eens 15 Europese landen wordt gelanceerd. HBO Max wordt gefaseerd wereldwijd beschikbaar gemaakt en zal later dit jaar uitbreiden naar nog eens zes Europese landen, waaronder Griekenland en Turkije.

Meer informatie via de website van de streamingdienst.